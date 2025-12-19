Ministro Cabello: Índices delictivos de Venezuela son de los más bajos del mundo

“Los índices delictivos de Venezuela hoy en día son de los más bajos del mundo… Luego de romper con la DEA, hemos alcanzado la mayor captura de droga de nuestra historia”, informó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Durante el acto conmemorativo del aniversario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cabello destacó que, en comparación con el año 2024, este año se registró en el país una reducción de 340 asesinatos. “Son 340 vidas, 340 familias que hoy están protegidas gracias al trabajo en equipo”, subrayó.

Asimismo, señaló que se han incautado aproximadamente 70 toneladas de drogas, logros que atribuyó al esfuerzo conjunto de los cuerpos de seguridad. «Este año 2025 podemos decir misión cumplida. Venezuela es territorio de paz», precisó.

“El 2025 fue el año del combate contra las bandas criminales, y podemos decir que esa lucha se ejecutó de manera sistemática y sistémica. Ha habido un equipo que ha trabajado de manera unida para atacar a estos grupos… Aquí todos trabajamos unidos: cada organismo en revisión, ataque y ejecución”, afirmó el también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Finalmente, Cabello resaltó que los cuerpos de seguridad han desarrollado operaciones exitosas para resguardar a la población y garantizar la continuidad de la lucha contra el delito.

F/VTV