Ministro Cabello: La DEA es el mayor cartel del mundo

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ratificó el compromiso del Gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales, a la vez que reiteró su acusación de que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos es el «mayor cartel del mundo».

Durante un evento en Anzoátegui para informar sobre la incautación de un arsenal de explosivos, Cabello destacó que las fuerzas de seguridad del Estado están desplegadas para neutralizar a los grupos criminales.

«Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros en nuestro mar. Propiedad, territorio venezolano», afirmó, y mencionó la reciente captura de lanchas que transportaban combustible.

Cabello se refirió a las «falsas acusaciones» de EE.UU. sobre un supuesto «Cartel de los Soles» y enfatizó que el único cartel de la droga que opera a la vista de todos es la DEA, la cual, depende directamente del gobierno estadounidense.

«Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga para ellos», concluyó.

T/CO