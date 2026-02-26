Ministro Cabello: Patrullas de Cuadrantes de Paz colaborarán con votantes durante consulta popular del 8M

Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, informó que, como parte del acompañamiento institucional de la Consulta Popular a realizarse el próximo 8 de marzo para aprobar proyectos para las comunidades, las unidades patrulleras asignadas a los circuitos comunales podrán ser utilizadas para el traslado de votantes.

«Si estas patrullas van a estar en el Cuadrante de Paz y la consulta tiene que ver con los proyectos de las comunas, allí se pueden movilizar tranquilamente, esas camionetas son del Pueblo y el Pueblo dispone cómo la va usar», apuntó desde el estado Miranda, durante la entrega patrullas para circuitos comunales.

Asimismo, recomendó a los Consejos Comunales donde se entregan motos, patrullas, teléfonos y radios portátiles para los organismos de seguridad, solicitar a los funcionarios policiales hacer acto de presencia en escuelas y liceos para familiarizarse con la comunidad estudiantil.

REDACCIÓN MAZO