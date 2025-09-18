Ministro de Defensa chino llama al mundo a rechazar la “lógica hegemónica e intimidación”

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, exhortó este jueves a la comunidad internacional a enfrentar el hegemonismo y las nuevas formas de intimidación que amenazan la paz y el desarrollo global.

Durante una conferencia de defensa en Pekín, Dong advirtió que “las nubes de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo aún no se han disipado”, por lo que la memoria histórica debe servir como recordatorio para “oponerse a la lógica hegemónica y a los actos de intimidación disfrazados bajo nuevas formas”.

El alto funcionario subrayó que la fuerza del Sur Global es “imparable” y seguirá impulsando la historia hacia adelante, al tiempo que reiteró la disposición de China de fortalecer la cooperación en materia de seguridad con estos países.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión con Washington. La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una conversación telefónica con Dong, en la que reafirmó que el Asia-Pacífico es “teatro de operaciones prioritario” para los intereses vitales de EE.UU.

Además, Pekín criticó el reciente despliegue del sistema de misiles de mediano alcance Typhon en Japón, calificándolo como una amenaza directa a la seguridad estratégica regional y un factor que alimenta la carrera armamentista.

“El despliegue estadounidense socava los intereses legítimos de seguridad de otros países y representa una amenaza sustancial para la región”, advirtió el portavoz chino Lin Jian.

