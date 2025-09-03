Ministro de Defensa cuestionó despliegue de destructores por parte de EEUU: Es absurdo

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, cuestionó el despliegue de destructores por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y lo calificó de «absurdo».
«Eso es como yo agarré la artillería estratégica mía, que tiene cohete, granada o buses y todo para matar o aniquilar una banda roba carros de 8 personas (…) El narcotráfico no se combate con constructores ni con misiles, es la narrativa de ellos, es absurdo», dijo.
Padrino instó a Estados Unidos a que «se preocupen más bien por hacer programas serios. Fíjense el fracaso que han tenido en Colombia con 7 bases militares; allí no han podido dar con la producción de droga y en donde quiera que se metan no hay resultados eficaces».
«Después de que se fue la DEA de aquí, empezamos nosotros a ser más eficaces porque la DEA —esto no es una percepción, es una convicción—; la DEA realmente es un cartel», aseguró.