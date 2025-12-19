Ministro de Defensa Padrino López: No puede haber soberanía sin libertad

Con claridad estratégica, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, informó que el Poder Militar está más unido que nunca al Poder Popular.

«No puede haber soberanía sin libertad, no puede haber patria sin un concepto amplio, certero de lo que es la vida y el pueblo en sí de la Nación (…) Cuando nuestro Comandante en Jefe nos pide a nosotros que fortalezcamos el concepto de la Milicia Bolivariana, que está en la raíz profunda del pueblo, no es otra cosa sino el empoderamiento para la Defensa Integral de la patria desde la raíz, desde el pueblo, dijo el Ministro de la Defensa.

Para Padrino López la voluntad de ser libres hoy, está más viva que nunca. «Ya nosotros dejamos de ser esclavos, no podemos volver a la esclavitud, no podemos volver a las tinieblas, no podemos volver a la oscuridad. Necesitamos luz para vivir, necesitamos una patria para existir», enfatizó el General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Al respecto el presidente Maduro ratificó su posición e indicó que «si usted busca un cadete de primer año ahorita en la Academia Militar, en la Universidad Bolivariana, en cualquiera de las 12 academias, conseguirá un General Padrino porque él es General Cadete y ellos son Cadetes Generales. Desde los cadetes hasta los generales en jefe en Venezuela, en los militares, lo que hay es honor, patriotismo, valentía, capacidad profesional y científica, estrategia, doctrina, visión y compromiso jurado de que esta patria, esta patria siempre prevalecerá. Es la patria grande», explicó con gran orgullo sobre el cuerpo castrense.

Estos pronunciamientos fueron dados durante la entrega de la Rehabilitación Integral del Sistema Metro Cable Mariche, en Petare, en compañía de las comunas «Revolución en Marcha» y «Rodilla en Tierra», y de los consejos comunales «Terrazas de Enmanuel» y «Nicolás Maduro» del municipio Sucre del estado Miranda.

T/Prensa Presidencial