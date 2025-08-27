Ministro de Defensa sostuvo «fructífera» reunión con el embajador de China

Este martes el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se reunió con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, para discutir temas relacionados con la cooperación bilateral entre ambos países.

«Sostuve un fructífero encuentro con el excelentísimo embajador de la República Popular China en Venezuela», informó Padrino López a través de sus redes sociales, añadiendo que en esa reunión transmitió un saludo al pueblo chino con motivo del 80° aniversario del Día de la Victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en el gigante asiático.

Padrino López detalló que la reunión tuvo como objetivo revisar conjuntamente los «avances y perspectivas» de la cooperación entre ambas naciones.

China mantiene lazos estrechos con la nación bolivariana. La semana pasada, Pekín se pronuncio en rechazo a la amenaza por parte de EE.UU. de llevar a cabo una movilización militar frente las costas venezolanas.

«China se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía y seguridad de un país. Nos oponemos al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela, bajo cualquier pretexto. Esperamos que EE.UU. tome medidas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe», declaró el pasado jueves la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, al ser preguntada por la prensa sobre el tema.

