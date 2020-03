Ministro de Salud ratifica que Venezuela está libre de coronavirus

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó que en Venezuela no se han reportado casos de coronavirus y trabajan en las medidas de prevención para evitar el ingreso del Covid, luego del surgimiento de la afección en la región de Wuhan, China, en diciembre de 2019, y ya circula en cinco continentes.

Así lo dio a conocer este lunes el titular del despacho de Salud como parte del plan de medios desplegado por el Gobierno Bolivariano para mantener informada a la población sobre la nueva cepa del coronavirus.

“En Venezuela estamos en capacidad de atender la situación del coronavirus y estamos tomando medidas y acciones de prevención, por lo que se han identificado 45 hospitales centinelas en el país, que estarían en capacidad de atender a los pacientes con posibles casos de coronavirus”, precisó.

Alvarado indicó que los centros hospitalarios identificados están siendo adecuados con entradas independiente en el área de emergencia y zonas de aislamiento, para atender a quienes presenten síntomas de infecciones respiratorias agudas, “además estamos trabajando para tener las terapias intensivas operativas”.

Explicó que 80% de los casos de coronavirus que ha reportado la Organización Mundial de la Salud (OMS) no implican complicaciones y en lapso de cinco días los síntomas son superados por los pacientes, sin embargo, 20% de los casos suelen complicarse y requerir atención médica y aislamiento en un centro de salud.

“Los casos de coronavirus han afectado fundamentalmente a adultos mayores de 60 años, que además tienen alguna enfermedad asociada a diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades cardiovasculares, que comprometen su inmunidad”, refirió el especialista, al descartar que el virus afecte principalmente a niños.

Refuerzan vigilancia epidemiológica

El ministro Alvarado informó sobre el sistema de vigilancia epidemiológica que se mantiene activo desde hace cinco semanas en Venezuela en los aeropuertos internacionales del país, principalmente en el internacional Simón Bolívar de Maiquetía, La Guaira, y en todos los terminales aéreos internacionales del país, donde se registran los pasajeros provenientes de China y diferentes países donde circula el Covid.

Aseveró que mantienen una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades aéreas y de las aerolíneas internacionales en la identificación de pasajeros provenientes de los países donde circula el virus.

“Hemos hecho seguimiento durante 14 días consecutivos a más de 98 pasajeros que han arribado a Venezuela, procedentes de países donde circula el coronavirus y hasta la fecha ninguno ha presentado síntomas”, puntualizó.

De igual forma, refirió que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo en puertos y puntos fronterizos, para identificar a las personas provenientes de Brasil y Colombia, así como aquellas embarcaciones que lleguen a los diferentes puertos.

De acuerdo con la información suministrada por el ministro de Salud, la mayoría de los casos de coronavirus reportados en Latinoamérica provienen de Italia, por lo que se reforzaron las medidas de vigilancia epidemiológica en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos ante la cercanía del virus en países latinos.

Durante la entrevista, explicó sobre los estrictos controles que se mantienen en los aeropuertos para el ingreso de pasajeros, los cuales se clasifican en tres niveles: un primer nivel son aquellos pasajeros que no tiene criterio de vigilancia, es decir, que llegan al país y no pasaron por ninguno de los países donde circula el coronavirus y no presentan ningún síntoma del Covid 2019.

En segundo nivel están los pasajeros que ingresan al país sin síntomas, pero en su registro indican que pasaron por alguno de los países de circulación del coronavirus, a estos se les hace seguimiento para determinar si manifiestan sintomatología.

En tercer nivel están los pasajeros que presentan síntomas y provienen de uno de los países de circulación del virus, a estas personas se les toma la muestra para determinar un posible caso sospechoso y son aislados de manera inmediata.

Campaña informativa

El responsable del Despacho de Salud dijo que el Gobierno Bolivariano está priorizando la difusión de información oficial sobre el coronavirus, medidas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, síntomas de la enfermedad y recomendaciones.

Invitó a la población a consultar las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el portal del Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde se difunde información oficial sobre la nueva cepa del coronavirus.

En ese sentido, exhortó a la población a consultar las páginas oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, de la OMS y Organización Panamericana de la Salud (OPS) y no hacerse eco de información difundida por las redes sociales que no provengan de una fuente oficial.

Finalmente, recomendó a la población lavarse las manos de manera correcta antes de comer, después de ir al baño y al estornudar, mantener los espacios ventilados y limpios con cloro y alcohol, evitar saludar dando la mano o de beso, para prevenir la contaminación y la transmisión de la enfermedad.

