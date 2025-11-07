Ministro de Transporte desmintió falsa información sobre colapso del Puente Santa Rosa en Valencia

El ministro del Poder Popular para Transporte, Ramón Celestino Velásquez, desmintió la información que circula por las Redes Sociales sobre el supuesto colapso del Puente Santa Rosa, ubicado en Valencia, estado Carabobo.

«Hoy 7 de noviembre denunciamos ante la opinión pública un nuevo intento, para generar zozobra en nuestro pueblo, con la publicación de información falsa sobre el presunto colapso del Puente Santa Rosa, ubicado en Valencia», expresó a través de su cuenta en Instagram donde adjunto un video donde se ve dicho puente en perfecto estado.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse conectados a los canales oficiales para obtener información veraz en materia de transporte y vialidad y a no hacer eco de información no confirmada.

REDACCIÓN MAZO