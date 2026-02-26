Ministro Diosdado Cabello entregó dotación a Cuadrantes de Paz del Eje barloventeño

Este jueves 26 de febrero, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, en nombre del Gobierno Bolivariano entregó dotación a los Cuadrantes de Paz del Eje barloventeño.

En ese sentido, entregó 27 patrullas, correspondientes a 106 Cuadrantes de Paz y además cada Cuadrante «se le entrega un teléfono con comunicación en caso de un accidente, conectados al 911; con Protección Civil, con los Bomberos, es la atención de nuestro Pueblo».

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, aseguró que durante la Cuarta República los sectores populares fueron «a propósito un objetivo y por ello estaban desprotegidos, fueron abandonados a su suerte, mientras se dedicaban solo a los municipios del Eje Capitalino».

En el acto de adecuación de los Cuadrantes de Paz en Barlovento del estado Miranda, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, precisó que «poco a poco hemos ido cubriendo todo el territorio nacional: cada cuatro cuadrantes de paz una patrulla y dos unidades motorizadas»

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, agregó que «con esta entrega, pasamos de 94 que habían a 106 Cuadrantes de Paz, en todo el territorio del Eje barloventeño».

