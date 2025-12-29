Ministro Diosdado Cabello: Homicidios se han reducido en más del 25% en 2025

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, destacó este lunes la reducción de más del 25% de los homicidios en Venezuela durante 2025, con respecto al mismo periodo del año 2024.

“Uno lo dice así y a veces no se interpreta la magnitud, pero comparado con el año pasado para estas fechas (…) en el 2024 para esta fecha había 330 homicidios más que los que hay para este momento en el 2025. O sea, se han reducido en más del 25% los asesinatos”, indicó Cabello durante la activación de los Cuadrantes de Paz en el estado Aragua.

En este sentido, solicitó el apoyo de los voceros y voceras de los Circuitos Comunales para continuar con la disminución de este delito. “La seguridad no es un problema nada más de del Gobierno Nacional, es un problema de todos y de todas”, enfatizó.

REDACCIÓN MAZO