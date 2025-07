Ministro Freddy Ñáñez: Venezuela ha cerrado un ciclo constitucional por la paz

“Yo felicito a los venezolanos y venezolanas que salieron, que salimos hoy a votar. Y felicito a todos los candidatos de todas las toldas políticas por haber asumido su responsabilidad con el país”, expresó este domingo el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, al destacar que Venezuela ha cerrado un ciclo importante constitucional y en la consecución de la paz y la concordia con el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica de la República Bolivariana.

“Así que siento que las elecciones nos traen paz, creo que se cierra un ciclo no solamente constitucional, porque ya hemos elegido, tenemos un año renovando las autoridades como dice la Constitución”, expresó desde la Unidad Educativa Bicentenario Republicano, en la parroquia San Agustín, donde ejerció su derecho al voto para escoger autoridades en alcaldías, concejales municipales y en la Consulta Nacional Juvenil.

“Se huele en el ambiente que la vieja polarización (…) ya no existe, o la polarización es muy concreta, sobre lo que nos conviene o no nos conviene, sobre lo que queremos o no queremos y creo que esta ha sido una elección muy consciente”, explicó a los periodistas que le consultaron sobre la fecha.

“Yo creo que, efectivamente, venimos de un inicio de siglo fuertemente polarizado, fuertemente tensionado; no podía ser de otra manera. Había un cambio profundo en nuestra forma de ver la política, de las instituciones, y la Constitución (Bolivariana) dio el paso de la democracia representativa a la democracia participativa; pareciera un cambio de palabras, pero fíjense todo lo que nos ha costado a nosotros entender qué significa esto (…) hoy están un montón de candidatos y del partido disputándose las alcaldías y los concejos municipales con visiones antagónicas. Eso va a existir y es necesario que exista, pero si nos damos cuenta, hoy importa más el bien común, importa más ser venezolano y le damos a la política el espacio que a la política le corresponde”.

Proceso democrático de renovación constitucional

El ministro de Comunicación e Información manifestó que ha sido importante lo dicho por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de cómo se han desarrollado estos últimos procesos democráticos. Hizo balance de cómo se ha ratificado la renovación constitucional de los cargos públicos desde las elecciones presidenciales del 2024, que este 28 de julio cumplirá un año de la victoria popular para el periodo 2025-2031, las elecciones a gobernadores, las parlamentarias de la Asamblea Nacional y, el día de hoy, para las 335 alcaldías, además de los dos mil 471 concejales y concejalas municipales de todo el país y la inédita Consulta Nacional de la Juventud.

“Estos niños los trajimos a votar, con mi esposa, y hoy están ya dando sus propios pasos y pensando en el bien común y eso me fortalece, me llena de orgullo como venezolano. Creo que ha sido una jornada muy movida, una jornada muy activa, una jornada signada por la paz, por la concordia”, comentó sobre su asistencia con la familia completa al acto de votación.

“Me gusta votar en familia, porque creo que la democracia está constituida por valores, valores humanos, valores éticos que nos involucran con los demás y que también nos hacen a nosotros responsables de un destino colectivo”, agregó, al rememorar que esta es la elección número 33 en 26 años de Revolución Bolivariana.

A su vez, agradeció al CNE, a la FANB, a todos los cuerpos de seguridad y policiales por la impecable jornada, e hizo un reconocimiento a los medios de comunicación, quienes junto al sistema de medios públicos, trabajan en una alianza importante por la democracia y por la buena información.

“Debo decirlo como ministro para la Comunicación e Información: felicito a los medios de comunicación privados, públicos, comunitarios y alternativos. Para mí son un ejemplo de mediadores de una democracia fortalecida; aprendimos mucho de nuestra historia reciente, y creo que hoy más que nunca (…) debemos reconocer a quienes están haciendo radio, televisión, quienes están haciendo periodismo digital, comunitario, de todos los niveles”.

T y F/ VTV