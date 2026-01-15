Ministro Héctor Rodríguez: En Venezuela está garantizada la educación gratuita y de calidad en todos los niveles

Durante la movilización por el Día del Maestro y en respaldo a la exigencia de liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, aseguró que en Venezuela está garantizada la educación gratuita y de calidad en todos los niveles del sistema educativo.

“No es mentira, todos pueden ver las dificultades que estamos pasando; sin embargo, en Venezuela podemos decir con absoluta verdad que en cada rincón del país, en cada municipio, todo niño y toda niña tiene garantizada la educación desde preescolar hasta la universidad de manera gratuita”, afirmó el titular del despacho educativo.

Rodríguez señaló que, tras el bombardeo ejecutado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, varias instituciones educativas resultaron afectadas, entre ellas espacios destinados a la ciencia en el IVIC y la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA).

El también vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial resaltó la respuesta del magisterio nacional ante el asedio externo, destacando el inicio del segundo momento pedagógico 2025-2026, el pasado 12 de enero, como muestra del compromiso del sector educativo.

“Quiero agradecer a las maestras, a los maestros, a las madres cocineras y a los trabajadores de la educación por esa fuerza infinita que han demostrado; a pocas horas de haber sido bombardeada la patria, estar en sus escuelas y recibir a nuestros niños que tanto nos necesitan en este momento”, expresó.

Asimismo, exhortó a la comunidad educativa y a las comunas organizadas a asumir la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, incorporándolos a los planes educativos y de integración social, al tiempo que instruyó mantener el trabajo conjunto con las Bricomiles para la recuperación y adecuación de los planteles.

