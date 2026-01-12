Ministro Héctor Rodríguez: Venezuela alcanzó el 97 % de escolarización en inicio de clases

A propósito del inicio de actividades escolares y junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que Venezuela logró un 97 % de escolarización a nivel nacional.

El anuncio se realizó desde la Escuela Nacional «Pedro Camejo», destacando el compromiso de la Revolución Bolivariana con la formación académica del pueblo.

El ministro explicó que el 3 % restante está vinculado a «familias que tienen dificultades mayores», entre ellas, situaciones de «pobreza extrema o enfermedades catastróficas».

Asimismo, detalló que el Ejecutivo ya ejecuta un plan especial que atienda dichos casos. Su objetivo es que los Circuitos Comunales garanticen que ningún niño quede fuera del sistema, fortaleciendo la inclusión educativa en todo el territorio nacional.

Finalmente, se conoció que en el estado La Guaira ya se han recuperado 200 de las 226 escuelas existentes. Estas instituciones cuentan mayoritariamente con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando así el bienestar integral de los estudiantes.

T/VN