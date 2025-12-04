Ministro Loyo: Más de 2 millones y medio de familias recibirán alimentos en jornada Amor y Prosperidad

El ministro del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó que la Operativo Amor y Prosperidad Alimentaria beneficiará a más de dos millones y medio de familias venezolanas, con la distribución de cerca de 32 mil toneladas de productos entre el jueves y el sábado en todo el país.

En este sentido, indicó que la iniciativa, liderada por el presidente Nicolás Maduro, integra el motor agroalimentario y el poder popular organizado, garantizando alimentos de producción nacional y un ahorro de hasta el 50 % para las comunidades.

“Este esfuerzo supremo nos permitirá celebrar unas navidades felices, con alimentación sana y sabrosa para nuestro Pueblo”, afirmó Loyo.

REDACCIÓN MAZO