Ministro Márquez entrega áreas rehabilitadas en Planta Centro

En un acto cargado de compromiso laboral, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, realizó la entrega formal de las áreas totalmente rehabilitadas que comprenden el edificio administrativo de la Planta Termoeléctrica del Centro (Planta Centro), situada en el estado Carabobo.

La obra, que abarca la modernización y adecuación de todos los espacios, forma parte de los planes de recuperación de la infraestructura estratégica del sector eléctrico, orientados a dignificar las condiciones de trabajo del personal que hace vida en esta importante planta termoeléctrica.

Acompañado por el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), José Luis Betancourt, los trabajadores y trabajadoras, el Ministro recorrió las instalaciones, constatando las labores de renovación integral y refuerzo de infraestructura, incluyendo la refacción de fachadas internas y externas en cada uno de los pisos de la edificación.

Igualmente, se hicieron mejoras en los revestimientos, restauración de barandas y salas de baños, impermeabilización de techos, instalación de sistemas de climatización industrial, disposición de sistemas de iluminación LED y actualización del cableado eléctrico. Además, se dotaron los espacios con modernos mobiliarios de oficina.

Gratitud y dignificación laboral

Alejando Gómez, trabajador, con orgullo y emoción expresó su gratitud al Ejecutivo nacional por la valiosa rehabilitación que permitirá a los trabajadores gozar de espacios renovados.

“Me siento agradecido por esta valiosa rehabilitación a las instalaciones del edificio administrativo de Planta Centro, y especialmente a las áreas de formación, lo que nos trae una valiosa posibilidad de mejorar los procesos formativos dado que las instalaciones pasaron a ser cómodas y acordes con las áreas formativas”, describió.

Por su parte, la trabajadora Jannis Morenos destacó la dignidad que se le otorga a cada trabajador al ser reconocido con espacios laborales de calidad. “Agradecida y contenta con el ministro Márquez por su valioso interés en rehabilitar las instalaciones del área administrativa de Planta Centro; esta acción dignifica a la clase trabajadora y fortalece la calidad de los procesos”.

Esta importante obra de rehabilitación responde de manera directa a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyo enfoque se centra en el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la base operativa.

Del mismo modo, la ejecución de estos trabajos es una muestra tangible del compromiso y la gestión de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, en su esfuerzo por garantizar ambientes laborales óptimos que se traduzcan en una mayor eficiencia para el servicio público y un reconocimiento al esfuerzo patriótico de los trabajadores de Planta Centro.

Prensa MPPEE-CORPOELEC