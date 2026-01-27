Ministro Márquez inspecciona avances en la Central Hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda

Con el objetivo de constatar las maniobras que se realizan para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico en el estado Táchira, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, inspeccionó este lunes las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda, mejor conocida como San Agatón.

Durante, el recorrido realizado junto a trabajadores de la Central Hidroeléctrica, ubicada en el municipio Uribante de la entidad andina, el ministro Márquez constató las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que se han ejecutado a fin de bridar un servicio eléctrico de calidad a más de 2 millones de usuarios.

En compañía del presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), el también Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, trazó líneas de acción para fortalecer la generación de esta importante infraestructura que alimenta el sistema eléctrico en los estados Táchira, Mérida y Trujillo, así como en las zonas altas de Apure y Barinas.

Siguiendo los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, y con el apoyo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y CORPOELEC reafirman su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura energética nacional, garantizando condiciones óptimas del servicio eléctrico en la región suroccidental del país.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC