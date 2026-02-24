Ministro Márquez inspecciona trabajos en subestación Malena para fortalecer el SEN

En compañía de los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, inspeccionó los trabajos especializados que se realizan en la subestación Malena 765 kV, para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Desde el lugar, destacó el compromiso de los trabajadores por preservar los espacios de esta importante infraestructura, la cual describió como una de las “más bellas del país”.

Ubicada al norte del estado Bolívar, esta subestación es un elemento integral del sistema eléctrico nacional, al pasar por ella cerca del 75% de la energía generada en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, la cual es transmitida al Centro Occidente del país.

Con el trabajo diario para mantener las condiciones de operatividad, Márquez precisó que la inspección se efectuó para revisar “un trabajo que se hizo con mano de nosotros, de la misma gente de CORPOELEC, ingeniosos, capacitados y muy profesionales para hacer cualquier tipo de trabajo al Sistema Eléctrico Nacional”.

En su visita, expresó su agradecimiento a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por el esfuerzo, empeño y apoyo al SEN. “No le hemos fallado y no le fallaremos ni a usted, ni al país”, recalcó.

El ministro Márquez invitó a los trabajadores de CORPOELEC a sentirse orgullosos de la labor que se realiza a diario para consolidar un SEN blindado y estable para los venezolanos.

Por su parte, el presidente de CORPOELEC, Jorge Luis Betancourt, acotó que los trabajos que se realizan en la subestación refuerzan la confiabilidad de los usuarios y usuarias.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC