Ministro Márquez inspeccionó los avances operativos de las instalaciones eléctricas en el estado Anzoátegui

El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, inspeccionó los avances operativos de las instalaciones eléctricas ubicadas en el estado Anzoátegui, como parte de las acciones que ejecuta la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), para robustecer el servicio en la región oriental.

Durante su paso por la entidad, acompañado de la clase trabajadora, Márquez constató los trabajos de rehabilitación que se realizan en la subestación Barbacoa I, ubicada en el municipio Simón Bolívar, con el propósito de trazar líneas y labores que tributen al buen funcionamiento de la instalación en beneficio de las comunidades.

“Pongan su profesionalismo y su experiencia manteniendo el servicio eléctrico”, expresó el titular de la cartera de Energía Eléctrica, al destacar el compromiso de hombres y mujeres del sector por mantener el sistema en óptimas condiciones.

Asimismo, sostuvo que se está llevando un mensaje de esperanza, de trabajo y de mucho aliento para todos los trabajadores de CORPOELEC, como se los digo a diario, esta empresa y este país sólo nosotros podemos sacarlo adelante (…) con nuestro esfuerzo, con nuestro empeño y profesionalismo podemos salir adelante”, puntualizó.

De igual manera, el también Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, inspeccionó la subestación Guanta ll, para constatar los trabajos de reparación y corrección efectuados en esta estructura que forma parte del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El Ministro invitó a los técnicos y especialistas a ponerle mucha pasión al trabajo que estamos haciendo y mucha fortaleza (…) «No podemos fallarle a nuestro país, a nuestro pueblo, tenemos que seguir avanzando y trabajando. ¡Venceremos!”.

Esta nueva jornada de trabajo fue propicia para revisar los planes estratégicos que apuntan a fortalecer las instalaciones eléctricas del país, dando cumplimiento con las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en reforzar la infraestructura eléctrica, en aras de garantizar los procesos de generación, transmisión y suministro de energía a las comunidades.

REDACCIÓN MAZO