Ministro Ñáñez: Cada evento cultural en Venezuela es una defensa de la verdad nacional

El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, afirmó que toda actividad cultural que se realiza actualmente en Venezuela constituye una defensa de la dignidad y la verdad del país frente a las campañas mediáticas internacionales.

Durante una rueda de prensa para presentar la II Feria Internacional del Libro de Poesía (Expoesía 2025), el ministro destacó que estos encuentros internacionales buscan romper el cerco informativo y mostrar al mundo la verdadera identidad de la nación, su talento y su capacidad creadora.

Ñáñez subrayó que, además de promover la cultura, este tipo de eventos impulsa el turismo literario y cultural, al proyectar la riqueza artística y humana de Venezuela más allá de sus fronteras.

“La poesía tiene el poder de estremecer el alma y despertar la conciencia”, expresó el ministro, al tiempo que consideró la lectura poética como “una vacuna contra el fascismo y la intolerancia”.

