Ministro Ñáñez destaca importancia de la producción comunal durante visita a Yaracuy

Durante una visita al estado Yaracuy, el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, enfatizó la relevancia de las comunas en la producción y transformación de residuos en recursos útiles.

El recorrido del Ministro comenzó en el Vivero Institucional “Ing. Luis Nieto” de la Compañía Nacional de Reforestación (Conare) en el municipio Nirgua, donde sostuvo una asamblea con los Consejos Ecosocialistas y comuneros de la localidad. En la reunión, Ñáñez resaltó la importancia de la organización comunitaria para promover el desarrollo sostenible.

Posteriormente, se trasladó al Parque Recreacional Cumaripa en el municipio Bruzual, donde observó los avances de un vivero y se informó sobre el proceso de recolección de semillas. «Estas iniciativas son fundamentales para fortalecer nuestros viveros y asegurar un futuro verde para nuestra patria», afirmó.

Para cerrar, su asistencia a la región, asistió a la inauguración del Centro de Acopio en la Comuna Socialista Camunare Rojo, ubicada en el municipio Urachiche. Este centro se transformará en la primera experiencia de reciclaje en la Comuna de Urachiche, con miras a que se convierta en un centro de producción de muebles, pupitres y parques, para contribuir con la economía circular y a la sostenibilidad ambiental.

El Ministro se reunió con un grupo de líderes, a los que reconoció como el “Poder Político y Territorial del País”. «Estamos construyendo un camino para la organización y buscando soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos», afirmó Ñáñez.

Calificó el logro como un ejemplo a seguir por otras comunas: «Si la comuna se organiza, puede lograrlo todo. La creatividad y la voluntad de trabajo de nuestros comuneros son admirables y han generado una experiencia replicable en las 5.536 comunas del país», sostuvo.

Ñáñez también hizo un llamado a la comunidad a sumarse a los esfuerzos por la conservación de la madre tierra. «Vamos a reciclar y a sembrar 10 millones de árboles, fortaleciendo nuestros viveros y construyendo un futuro sostenible», concluyó y a la vez recordó la importancia de esta siembra como un legado del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

El Plan Chuquisaca, que se encuentra en su fase verano de fortalecimiento de viveros y recolección de semillas, fue lanzado a finales del año 2025 por el presidente Nicolás Maduro, y comprende la producción de plantas a nivel de viveros institucionales, comunales y familiares, para lograr la plantación en el período de lluvia de 10 millones de árboles.

