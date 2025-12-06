Ministro Ñáñez: La sociedad debe enfrentar riesgos digitales con pensamiento crítico

El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, indicó durante el foro realizado en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) que las nuevas tecnologías plantean desafíos sociales que requieren análisis crítico y marcos legales adecuados. Subraya que la inteligencia artificial es un fenómeno transversal que involucra a todas las ciencias y debe ser abordado con responsabilidad y regulación.

En su intervención, Ñáñez expuso una visión sociológica sobre el uso de la información. “¿Qué significa hoy vivir en una era digital? Que debe ser moderada y controlada por los seres humanos con valores propios de la esencia de lo humano”, cuestionó, al señalar que el interés público y la construcción de la sociedad deben ser prioridades en el debate sobre el impacto de estas herramientas.

También recalcó la necesidad de legislar sobre el alcance político de la inteligencia artificial, además de alertar sobre los riesgos asociados a las noticias falsas en el entorno digital y destacar la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática frente a estos retos.

Por su parte, la directora de Formación de la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación, Jessica Pernía, afirmó que “estamos trabajando en la investigación de políticas públicas para analizar cómo las tecnologías plantean diversos desafíos. La intención es evitar el temor hacia ellas y promover un pensamiento crítico en torno a su impacto. En este foro sobre nuevas tecnologías de comunicación, abordamos dimensiones políticas y culturales, con el propósito de tratarlas de manera crítica y humanizada, para siempre orientarlas al bien común”.

El psicólogo Fernando Giuliani resaltó la importancia de una pedagogía formal en comunicación para enfrentar los cambios que generan las plataformas digitales. A su vez, explica que la transformación tecnológica modifica la manera de estructurar mensajes y la racionalidad con la que se orienta la interacción.

Asimismo, Giuliani advierte que este escenario abre paso a una guerra cognitiva que capta la atención y altera los procesos de pensamiento y relación con la información, lo que exige nuevas estrategias pedagógicas y comunicacionales para la sociedad.