Ministro Ñáñez: Los venezolanos estamos defendiéndonos de los Fake News

Hay que atender con pensamiento crítico y con políticas revolucionarias las amenazas y agresiones que tiene al frente Venezuela, y ante esto los venezolanos estamos defendiéndonos de los Fake News ; así lo afirmó el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, durante la entrega de equipos tecnológicos para 10 emisoras comunitarias y 20 tanques de pensamientos comunales en el estado La Guaira.

Destacó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido en las transformaciones «en que el mundo había entrado en un cambio de época» que se dio recientemente con la pandemia. De igual modo, explica cómo este fenómeno hizo posible una distopía en la que se puso a prueba la solidaridad y la sociabilidad para sobrevivir.

Ñáñez exaltó hoy que el mundo se encuentra en una era totalmente distinta y «no se puede responder a un cambio tan disruptivo con la inercia de lo que ya tenemos», sino con transformaciones que fueron advertidas y llamadas por el presidente de la República, en las que se inició por el cambio del Estado «que es el eco lejano de los países coloniales» y con voluntad de lucha que «va desde nuestra identidad» colectiva y comunal para saberse que somos una parte del país. «Porque no hay nada más inexpugnable que el territorio y su identidad».

Instó a los comunicadores comunales de La Guaira a «cultivar y fortalecer permanentemente» el amor a la patria ante la verdadera amenaza que vive Venezuela e indicó que, tras el anuncio de la llegada de barcos de guerra a las costas venezolanas, los comunicadores y comunicadoras populares, así como los medios privados y públicos, comenzaron la construcción de una argumentación pedagógica, lógica e histórica, la cual desmontó ese guion «hollywoodense» que busca ser aplicado en Venezuela y el Caribe.