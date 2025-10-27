Ministro Padrino López advierte a Trinidad y Tobago no permitir violaciones a la soberanía venezolana

El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, advirtió al Gobierno de Trinidad y Tobago que no debe permitir acciones que vulneren la soberanía de Venezuela, en referencia a los ejercicios militares promovidos por Estados Unidos en la isla caribeña.

Subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo venezolano “están llamados a defender la Patria y permanecerán vigilantes”.

Padrino López recordó que estas maniobras militares contradicen la declaración del Caribe como zona de paz, suscrita en 2014 por los países de la región, compromiso que reafirma el rechazo a cualquier forma de intervención o amenaza extranjera.

El alto oficial lamentó que Trinidad y Tobago, nación que también sufrió los efectos del colonialismo británico, hoy se preste “a un nuevo tipo de dominación”, al permitir la instalación o uso de su territorio por fuerzas extranjeras.

“Presta su territorio en contra de la voluntad de su pueblo como base militar, amenazando la paz regional y burlándose del espíritu de 2014”, expresó.

Finalmente, reiteró que la FANB se mantiene alerta y comprometida con la defensa integral del territorio nacional, en resguardo de la independencia y la estabilidad del Caribe como espacio de convivencia y cooperación entre los pueblos.

