Ministro Padrino López: “Aquí nadie ha dicho pausa, la FANB mantiene su preparación permanente en defensa de la soberanía”

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene sin interrupción su labor de cohesión, entrenamiento y alistamiento para garantizar la soberanía y la integridad territorial del país.

“Aquí nadie ha dicho pausa. El trabajo continúa todos los días en defensa de la patria”, afirmó durante un balance del Plan Independencia 200.

Padrino López subrayó que el despliegue militar responde a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, quien ordenó elevar el nivel operativo del plan, consolidando la preparación popular y militar alcanzada en las fases previas.

Recordó que el proceso de alistamiento nacional “tuvo gran éxito y reflejó una efervescencia popular notoria” en respaldo a la defensa integral del país.

El alto oficial reiteró que la FANB continuará su preparación ante cualquier escenario de amenaza, especialmente por la presencia militar extranjera en el mar Caribe. “Diariamente estudiamos diversos escenarios junto al Estado Mayor Superior, porque la amenaza no es solo contra Venezuela, sino contra toda la región”, puntualizó.

Asimismo, destacó que las maniobras de defensa se optimizan de manera constante en los ámbitos aéreo, terrestre y acuático, en coordinación con el Gobierno, la Milicia Bolivariana y el pueblo organizado.

«El pueblo debe saber que tenemos una Venezuela resguardada, protegida, defendida por la FANB y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro», resaltó en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión.

“Trabajamos arduamente todos los días, unidos en defensa de nuestra nación”, agregó Padrino López.

Por otra parte, reiteró que el rechazo al uso desproporcionado, ilegal e ilegítimo, de las fuerzas militares de EEUU contra los pueblos de lationamérica y el Caribe prevalece en los diferentes organismos internacionales y, sobre todo, dentro de las fronteras de ese país.

«En EEUU tienen bastante trabajo que atender a lo interno. Es absurdo contrario a la moralidad, a la civilidad lo que están haciendo. En esta etapa deberíamos ir contra la guera, la violencia, el genocidio, nosotros rechazamos esas acciones del imperialismo», recalcó al tiempo que enfatizó que Venezuela se mantendrá de pie defendiendo su soberanía, independencia y autodeterminación.

Aseguró que cerca del 99 % de los venezolanos y de los pueblos del mundo rechazan que nuestro país pueda ser agredido militarmente por el imperialismo norteamericano.

«Hay un rechazo unánime mundial en contra de la agresión imperialista y de la pretensión de EEUU de mantenerse como policía del mundo. Nosotros aquí en Venezuela nos mantenemos firmes con el ideario bolivariano de independencia, libertad y soberanía plena para nuestro pueblo» señaló.

De igual manera, resaltó que el pueblo de Venezuela es amante de la paz pero, si ocurriese una agresión, se levantaría en defensa de nuesro territorio.

«Pasense por las calles, cuarteles, comunas, unidades comunales de milicia y allí verán a un pueblo determinado a defender esta patria», recalcó.

T/CO