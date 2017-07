Ministro Padrino López condenó hechos de violencia en AN (+tuits)

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, condenó los hechos de violencia suscitados este miércoles en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional.

A través de la red social Twitter, el titular para la Defensa ratificó su acompañamiento a la postura de rechazo a estos hechos expresada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de manera inmediata.

Exhortó a los dirigentes de la derecha a asumir una posición de repudio cuando son atacadas bases militares, centros de salud, educativos y de alimentación, poderes e instituciones públicas, así como a la quema de personas y vehículos.

También los llamó a rechazar linchamientos, cierre de vías públicas, instigación a la rebelión, uso de menores, escrache, crímenes de odio, entre otros delitos perpetrados en los últimos meses en el país.

“Hoy, Día de la Patria, llamamos a la PAZ y a cesar la violencia, mediante el diálogo, elecciones y un acuerdo nacional por vía de la Asamblea Nacional Constituyente”, instó.

1. Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas, venga de donde venga. Los hechos suscitados hoy en la AN, son inaceptables.

5. … linchamientos, obstaculización de vías públicas, INSTIGACIÓN A LA REBELIÓN, uso de menores, escrache, crímenes de odio, etc. etc. etc

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) July 6, 2017