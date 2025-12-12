Ministro Padrino López denuncia robo de buque petrolero venezolano por parte de militares de EEUU

El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, calificó como una “violación flagrante del derecho internacional” la captura de un buque petrolero que transportaba crudo venezolano y que, según afirmó, fue interceptado y “robado” en el mar Caribe por efectivos militares de Estados Unidos.

“Es un acto burdo, grosero, de ladronismo cobarde, para apropiarse de recursos que no le pertenecen”, expresó el titular castrense, quien exigió que se garantice la vida y se informe de inmediato el paradero de los tripulantes de la embarcación.

Padrino López sostuvo que esta operación se inscribe en lo que definió como un nuevo patrón de seguridad de Washington, al que denominó “repliegue estratégico”, orientado —dijo— a concentrar su poder en América Latina en detrimento de la soberanía regional.

“Se pretende cerrar el Caribe a los intereses de EEUU, se pretenden robar los recursos naturales del hemisferio y en especial de Suramérica. Eso la FANB lo está tomando en cuenta porque nosotros vamos a defender el concepto de soberanía. EEUU debe saber que nosotros no nos vamos a rendir”, afirmó durante el aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral.

El ministro reiteró que Venezuela es un país “soberano y libre” y, en consecuencia, mantiene el derecho de establecer sus alianzas y relaciones conforme a su visión en el escenario internacional que, afirmó, “está emergiendo con nuevas dinámicas globales”.

