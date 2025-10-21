Ministro Padrino López: Ejercicios Independencia 200 consolidan la unión cívico-militar para la defensa nacional

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, calificó como “plenamente exitosos” los ejercicios Independencia 200, al destacar que han fortalecido la articulación entre el Pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales en la defensa integral del país.

“Este ejercicio lo podemos calificar de exitoso. En mis años de servicio nunca había visto en el terreno algo tan integrador, organizador y articulador para poner en práctica todas las tareas necesarias para la defensa integral de la nación, ante las amenazas imperialistas que tenemos despegadas en el Caribe cercano”, expresó el titular castrense durante declaraciones ofrecidas este martes.

Padrino López rechazó las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela, y aseguró que tales acciones han sido condenadas por la comunidad internacional. “Ellos buscan conseguir la paz a través de la fuerza, cuando ésta es una virtud humana que no se decreta con misiles, con firmas, con bombazos. La paz es un valor humano que se construye día a día”, subrayó.

El ministro resaltó que tanto el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, como el Pueblo venezolano, han sostenido con firmeza los esfuerzos por preservar la paz, pese a los continuos intentos de sectores opositores por promover agresiones y sanciones externas.

“Ningún proyecto antipatria, entreguista y genuflexo tiene viabilidad en este país mientras existan soldados herederos de las glorias de nuestros Libertadores y del legado impecable del Comandante Supremo, Hugo Chávez. Nuestros soldados van a defender la patria, cueste lo que cueste”, concluyó el alto oficial.

Más allá de los Ejercicios cívico-militar-policiales Independencia 200, la FANB permanece desplegada en todo el territorio nacional para asegurar nuestra integridad territorial y soberanía, aseguró López.

FANB Y COLOMBIA

Por otra parte, Padrino López afirmó que el pueblo de Colombia puede contar con el respaldo moral y operativo de la FANB ante las amenazas que se ciernen sobre la frontera compartida.

“Colombia debe saber que cuenta con la FANB; el pueblo colombiano debe saber que de este lado tiene apoyo moral, físico y el despliegue necesario en nuestro territorio”, expresó.

Padrino López envió un saludo respetuoso a las fuerzas militares colombianas, reconociendo su labor en la lucha contra los efectos del narcotráfico, y reiteró el compromiso de la FANB con la defensa de la soberanía venezolana y la preservación de la paz en la frontera.

En ese sentido, rechazó las acusaciones de Estados Unidos contra el presidente colombiano Gustavo Petro, calificándolas como una “ofensa al pueblo de Colombia y a sus fuerzas armadas”.

“El imperialismo norteamericano, de un día para otro, señala al presidente de Colombia como narcotraficante y, al hacerlo, ofende también a su pueblo. Todo por el simple hecho de decir la verdad”, denunció. Asimismo, cuestionó el doble rasero de Washington en el tratamiento de las operaciones antidrogas en el Pacífico y el Caribe. “Nos preguntamos por qué las incautaciones en el Pacífico no reciben el mismo tratamiento. ¿O es que las drogas que dicen salir de Venezuela o de Colombia son más letales que las demás?”, inquirió el alto oficial.

Padrino advirtió que el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe no tiene fines antidrogas, sino que busca “violar la soberanía de los pueblos y apoderarse de sus riquezas”. “El mundo está claro de que esas operaciones encubren la intención de agredir nuestras democracias y apropiarse de nuestros recursos, pero no lo van a lograr en Venezuela”, enfatizó.

Durante su intervención, el titular castrense realizó un pase al estado Zulia, donde recibió un balance de los resultados de la Operación Relámpago del Catatumbo, que en la última semana logró la desarticulación de un campamento ilegal, la incautación de siete pistolas, dos granadas fragmentarias, 20 rollos de mecha lenta, cuatro vehículos de alta gama y tres motocicletas.

Finalmente, Padrino López reiteró que la FANB continuará actuando con firmeza para neutralizar cualquier grupo generador de violencia en el territorio venezolano, siempre bajo los principios de la ley y el respeto a los derechos humanos. “Nuestra tarea es mantener a raya todo grupo que genere violencia, expulsarlo de territorio venezolano y neutralizarlo si fuese necesario, con la ley en la mano”, concluyó.

