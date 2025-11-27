Ministro Padrino López: El asedio militar de EE.UU. no intimidará las capacidades defensivas de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó este jueves que las amenazas y el asedio militar provenientes del imperialismo estadounidense no lograrán doblegar ni disminuir las capacidades defensivas de Venezuela. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante los actos por el 105° aniversario de la Aviación Militar Bolivariana (AMB).

“El imperio norteamericano conoce la historia de Venezuela, no tenemos por qué venir a dar discursos de historia ni recordarle al mundo de dónde venimos. La historia misma nos aviva a tener la fuerza, la fortaleza, la conciencia, los principios claros de independencia y de paz”, expresó el titular castrense al rechazar los señalamientos y presiones que, según dijo, buscan justificar acciones hostiles contra el país.

Padrino López calificó de “extravagantes” las narrativas que han sido promovidas por Estados Unidos para justificar una agresión destinada a apropiarse de los recursos venezolanos e imponer “un gobierno monigote casado con los intereses norteamericanos”. Reiteró que la FANB se ha preparado de manera sostenida para enfrentar cualquier escenario.

El ministro elogió también la conducción del presidente Nicolás Maduro ante la coyuntura. “En este 2025 estamos dispuestos a dar respuesta a cualquier agresión contra Venezuela, contra su pueblo, contra su soberanía, contra su identidad territorial”, afirmó, al advertir que la institución militar permanece en alerta permanente para la defensa del territorio.

Durante su intervención, instó a los gobiernos de la región a dejar de “hacer el juego al imperialismo” y recordó que los pueblos latinoamericanos desean paz, desarrollo y estabilidad. “Hay gobiernos genuflexos que se prestan para el juego imperialista, militarizar el Caribe y hacerlo un mar cerrado para sus intereses. Pero ese mar Caribe tiene su historia de patriotismo, libertad e independencia”, señaló.

Padrino López reiteró que la FANB actuará ante cualquier intento de agresión y subrayó la disposición del pueblo venezolano a defender la soberanía nacional. “No cometan el error de venir por el Pueblo de Venezuela, porque este pueblo está listo siempre junto a su FANB para dar la respuesta que haya que dar. Estamos dispuestos a todo”, enfatizó.

