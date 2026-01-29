Ministro Padrino López: Este reconocimiento institucional garantiza la seguridad jurídica y política de la Nación

Cumplimiento con el dictamen emanado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana oficializó el reconocimiento de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez como Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela. La medida busca preservar la gobernabilidad, la estabilidad y la paz ciudadana ante la ausencia forzada del mandatario nacional, asegurando que no existan vacíos de Poder en la conducción del país.

El General en Jefe Vladimir Padrino López destacó que acto se realiza bajo el estricto apego al hilo constitucional y la normativa vigente. Al asumir la Presidencia de la República, Rodríguez Gómez adquiere automáticamente todas las atribuciones y facultades inherentes al cargo, permitiendo que la administración pública y los planes de desarrollo nacional continúen su marcha sin interrupciones.

Este reconocimiento institucional garantiza la seguridad jurídica y política de la nación frente a las amenazas que intentan desestabilizar el orden interno. La FANB ratificó que su actuación responde al mandato de la Carta Magna, que establece la continuidad del Ejecutivo Nacional para salvaguardar la tranquilidad de todos los hogares venezolanos en momentos de excepcionalidad.

Prensa Presidencial