Ministro Padrino López: FANB despliega medios aéreos, marítimos y de artillería en defensa del territorio

En el marco de la Operación Independencia 200, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició este jueves un despliegue de medios de defensa aérea, marítimos y de artillería, con el objetivo de reforzar la seguridad y enfrentar posibles amenazas contra el territorio nacional.

El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, informó que la estrategia contempla la asignación de tareas a las fuerzas especiales y la desconcentración de unidades aéreas y navales para establecer barreras y zonas de patrullaje.

“Estamos activando todas las bases logísticas del país para garantizar la efectividad y eficacia de la operación desde todos los puntos de vista”, señaló el alto oficial castrense.

Asimismo, explicó que la FANB comenzó el emplazamiento de artillerías de campaña, estratégica y de cohetes, de acuerdo con sus capacidades y posibles usos.

El despliegue incluye también a la Milicia Bolivariana y cuerpos de combatientes, con el fin de fortalecer la defensa integral de la nación.

Padrino López precisó que, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, se han definido 284 puntos críticos en el territorio nacional, cada uno con una respuesta adaptada a su naturaleza.

“Cada punto crítico tiene una reacción específica, ya sea ofensiva, defensiva, de guerrilla, de milicia territorial o de cuerpos combatientes”, detalló.

Ratificó que Venezuela quiere paz, pero advirtió a Estados Unidos (EEUU) que la FANB y el Pueblo se preparan para defender la Patria.

«Venezuela es un territorio de paz. Ama la paz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene las armas de la República, ama la paz, no ama la guerra. Pero tampoco se equivoquen, para eso nos estamos preparando. Máxima presión por allá, máxima preparación por aquí, y nos estamos preparando para defender la paz», manifestó Padrino López durante un balance sobre las operaciones militares en curso.

En este sentido, exhortó al imperialismo estadounidense a analizar sus acciones contra Venezuela. «Allá, en el Estado profundo de los Estados Unidos, piensen bien qué decisión van a tomar y ocúpense de lo que tienen que ocuparse. Y si quieren combatir el narcotráfico, combátanlo con programas coherentes, consistentes en el tiempo».

Por otra parte, instó a las autoridades civiles y militares de los estados Zulia y Táchira a trabajar en coordinación permanente como un solo bloque de acción y planificación.

«Ambas regiones constituyen la Zona Binacional N.° 1, con una frontera viva e histórica que ha sido blanco de grupos paramilitares favorecidos por los gobiernos oligárquicos de Colombia. Hoy, la respuesta es contundente: paz, seguridad y desarrollo para el pueblo tachirense», afirmó.

Padrino López enfatizó que la defensa de la soberanía no se limita al ámbito militar, sino que involucra todos los ámbitos del poder nacional: político, económico, diplomático y productivo. «Es una lucha integral contra cualquier agresión imperialista, sustentada en la doctrina, la planificación y la cohesión institucional», señaló.

Como parte del Plan Independencia 200, se anunció el inicio de una nueva fase de organización, caracterización y entrenamiento de la Milicia Bolivariana. Inspirada en doctrinas asiáticas como la Guerra Popular Prolongada, esta fuerza desempeña funciones de guerrilla táctica, milicia local y apoyo a unidades regulares.

«La flexibilidad táctica es clave: cada componente actúa según la naturaleza de la amenaza», explicó.

T/CO