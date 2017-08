Ministro Padrino López: La FANB está dispuesta a defender la sagrada Patria

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, ratificó este jueves que el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ante las amenazas de una intervención militar por parte de Estados Unidos, están “negados rotundamente a entregar la Patria absolutamente a nadie”.

Durante el acto de activación del Comando de Fuerzas Especiales G/J Félix Antonio Velázquez, en el estado Aragua, destacó que la FANB es una sola y está decidida y dispuesta a defender la sagrada Patria de punta a punta y exigió al imperio norteamericano respeto a la soberanía y la independencia venezolana.

“La Patria no se vende, no se negocia, no se entrega, es nuestra y está en nuestras manos y hay que defenderla con pasión, con amor”, indicó y resaltó la combinación pueblo-FANB, retomada y legada por el comandante Hugo Chávez, pues “sigue siendo una sola fórmula, inequívoca, inexorable, irrevocable, la unión cívico-militar para defender la Patria”.

Esas pretensiones imperiales sobre Venezuela, una de las ofensas más groseras, agresivas y peligrosas de las expresiones dadas por los EE.UU, son inadmisibles “No lo aceptamos y no lo vamos a permitir; nos negamos rotundamente a entregar la Patria absolutamente a nadie”.

En ese contexto, dijo: “a partir de hoy hemos decidido en la FANB, cumpliendo las instrucciones de nuestro Comandante en Jefe ( presidente Nicolás Maduro) dar un cambio de actitud radical” para preparar y poner las armas al hombro por la defensa de la nación.

DEMOCRACIA VERDADERA, AUTÉNTICA Y DIRECTA

López alertó además que desde el imperio ya asomaron el concepto de que Venezuela es un Estado fallido y recordó que la democracia se revitalizó luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente por más de 8 millones de venezolanos, el pasado 30 de julio.

“Qué alegría nos da ver cómo la democracia, a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, comienza a revitalizarse. Qué alegría nos da a los soldados de la patria que podamos transitar y ver transitar a niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres de este pueblo por todas las calles y avenidas de Venezuela”, manifestó.

Aplaudió también que factores políticos que llamaban a la violencia y a la muerte se hayan inscrito ante el Consejo Nacional electoral (CNE) para participar en las próximas elecciones regionales que se celebrarán en octubre.

Texto/CO

Foto/Archivo