Ministro Padrino López: FANB mantiene ofensiva integral por la defensa y la paz de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, presentó un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacando que Venezuela se encuentra en una ofensiva permanente con una estrategia integral orientada a la defensa del territorio y la protección de la paz.

En este contexto, informó que más de 60 toneladas de drogas ilícitas han sido incautadas en lo que va de año en diferentes puntos del país, reafirmando que Venezuela es territorio libre de cultivos ilícitos. Subrayó que el narcotráfico tiene sus principales centros de producción y distribución en otras regiones, mientras que la nación venezolana continúa siendo injustamente señalada.

El ministro resaltó que la FANB no solo desarrolla despliegues militares, sino también acciones de apoyo social, especialmente en comunidades indígenas, donde se brinda acompañamiento integral. Asimismo, enfatizó la defensa de la Amazonía, los parques nacionales y demás espacios naturales ante cualquier amenaza o intrusión.

Padrino López agradeció la comunicación sostenida con las fuerzas militares de Colombia y su ministro de Defensa, destacando que el diálogo contribuye a allanar caminos para consolidar fronteras de paz y convertirlas en zonas productivas de desarrollo binacional. Finalmente, reiteró que bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, la FANB reafirma su compromiso con la independencia nacional y con la construcción de un futuro en paz.

T/CO