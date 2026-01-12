Ministro Padrino López: FANB se compromete acatar el llamado a la unidad hecho por la presidente Delcy Rodríguez

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ante los difíciles y estelares momentos que vive nuestra República, se compromete a apoyar y acatar el llamado a la unidad que ha hecho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.

«En nada ayuda a la paz, hoy, la intriga; en nada ayuda a la paz hoy, el sectarismo; y en nada ayuda a la paz, la polarización estéril ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!», señaló el alto oficial castrense, a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram.

En este sentido, Padrino López resaltó que su gestión, en los últimos días, ha estado orientada a evitar un derramamiento de sangre entre venezolanos y la división de la FANB.

«Por ello reafirmo mi llamado a la unidad y a la serenidad. El mismo llamado que hice en momentos coyunturales como en los años 2014, 2017 y 2019, cuando se aceleró el proceso de agresiones contra nuestra patria, hoy lo reitero con más fuerza que nunca. ¡Soy un militante de la paz! Sin unión, no habrá libertad ni independencia ¡Unión y Libertad!», enfatizó.

T/MAZO