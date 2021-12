Ministro Padrino López: La FANB reafirma su carácter popular y antioligárquico

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó este viernes su carácter popular y antioligárquico, así lo expresó el ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, durante el acto de celebración de los 162 años de la Batalla de Santa Inés, realizado en Barinas.

“Hoy venimos a decirle a Venezuela completa y al mundo entero que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica y se reafirma antioligárquica, no nos gusta la oligarquía. Nos gusta a la justicia social, nos gusta la igualdad, nos gusta la incorporación del pueblo en sus tareas múltiples de defensa en sus propósitos sociales de desarrollo humano”, dijo el titular de Defensa en transmisión de VTV.

Reiteró en ese sentido, que el objetivo de la institución militar venezolana es mantenerse de lado de la causa del pueblo. “Es el propósito de la FANB, es el legado que cumplimos de manera indefectible del comandante Hugo Chávez y son las direcciones claras y diáfanas de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro”, agrego.

#EnVideo📹| Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, @vladimirpadrino realizó la reflexión "El pueblo de Venezuela es el ejército, y el ejército es el pueblo"#ProclamaGloriosa pic.twitter.com/IDcQFZKDHr — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 10, 2021

Aclaró que la FANB nunca ha sido oligárquica, sino que el Ejército de otras épocas estuvo comandada por una élite. “Siempre hay que tener clara la condición popular de nuestra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la condición y el carácter profundamente democrático, antiimperialista, bolivariano”, enfatizó.

«Nunca deberán subestimar a las fuerzas revolucionarias y bolivarianas en su lucha por la libertad. Permanentemente se cae en el error de subestimar, de hacer pensar que somos débiles, que somos genuflexos, que somos frágiles. Yo les digo a las fuerzas que representan la antipatria, que Santa Inés está viva hoy y siempre (…) A los enemigos de la Patria: no se equivoquen, no nos subestimen, no somos desalmados ni desarmados», recalcó.

La Batalla de Santa Inés librada el 10 de diciembre de 1859, representa una de las acciones militares más importantes de la Guerra Federal. En ella triunfaron los federalistas al mando del General Ezequiel Zamora.

Hace 162 años con una magistral acción retardatriz, el General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora derrotó en Santa Inés a la oligarquía. Para allá me voy hoy con mis hermanos de armas para reafirmar desde esa sabana nuestro carácter zamorista y antioligárquico ¡VIVA ZAMORA! pic.twitter.com/AKvHJQ78vU — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 10, 2021

