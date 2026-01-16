Ministro Padrino López: ¡La Patria está de pie!

En el acto de entrega de condecoraciones al personal militar y civil que participó en la defensa de la Patria, el sábado 03 de enero, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseveró que «se ha logrado un objetivo militar, pero la Patria está de pie. Cada quien que saque sus propias conclusiones».

En sus palabras, manifestó que «es necesario nombrar las cosas por su propio nombre y por ello hay que decir que Venezuela ha querido ser humillada, pero no (…) Venezuela ha querido ser agredida en su espiritualidad y venezolanidad, pero no (…) Venezuela ha querido ser humillada y agredida en su honor y dignidad, pero no».

En ese sentido destacó que «se ha agredido a nuestra Patria y se ha secuestrado al presidente legítimo de esta nación, Nicolás Maduro quien es nuestro Comandante en Jefe».

«Hoy estamos haciendo un acto de fe y sabiduría, porque nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ante la avasallante tecnología y abrumadora cantidad de medios desigual contra Venezuela, dieron hasta su vida. Ahí están 47 hombres y mujeres de la FANB, entre ellas nueve mujeres que han cumplido con la Patria, con la historia y nuestra soberanía nacional. ¡Honor y gloria a los héroes y heroínas del 03 de enero del 2026», precisó.

Enfatizó que tras los acontecimientos del pasado 3 de enero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene su “honor militar intacto, nuestra dignidad intacta”.

En ese sentido ratificó que la institución continuará ejerciendo su liderazgo en los destinos de la Patria, con estabilidad y avance, en medio de una nueva realidad nacional e internacional.

“La FANB seguirá cumpliendo su tarea nacional de mantener la estabilidad y de avance en medio de camino de una nueva realidad”, expresó, al refirmar que el liderazgo interno de la institución está garantizado por la calidad, probidad y lealtad demostrada por sus líderes y lideresa.

Asimismo, destacó el coraje y la actuación del personal militar durante los hechos del pasado 3 de enero, cuando oficiales y suboficiales asistieron a los heridos y cumplieron los protocolos correspondientes en condiciones extremas, entre escombros y restos de material producto de bombardeos.

Además, resaltó también el apresto operativo de los pilotos de combate, quienes estuvieron listos para responder ante las amenazas a la soberanía aérea, como parte de la defensa integral del espacio nacional.

Padrino López señaló que, en el marco del Plan Ayacucho, la FANB avanza en procesos de revisión y adecuación para fortalecerse frente a las amenazas militares y la nueva situación geopolítica mundial, al tiempo que llamó a mantener la fortaleza espiritual y el compromiso institucional para seguir trabajando por la Patria.

T/CO, con información del Mazo