Ministro Padrino López: Maniobra Caribe 200 fortalece el poder naval venezolano

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía Nacional, Vladimir Padrino López, calificó como “un éxito” la Maniobra Caribe 200, al resaltar que las operaciones se desarrollaron sin incidentes y con resultados precisos en los lanzamientos de misiles.

Durante el balance, destacó el nivel de adiestramiento de la Armada Nacional Bolivariana, que demostró cohesión táctica, disciplina y capacidad operativa. “Nuestra Armada tiene poder, capacidades, valor y coraje”, afirmó al felicitar a las tropas por su desempeño ejemplar.

El ejercicio contempló despliegues de artillería terrestre y maniobras conjuntas bajo un mando unificado, confirmando la preparación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para resguardar el territorio y garantizar la soberanía.

Padrino López reiteró que la FANB mantiene presencia activa en todo el país para combatir el narcotráfico y enfrentar cualquier amenaza externa, fortaleciendo así la unión cívico-militar como garantía de independencia y defensa nacional.

T/CO