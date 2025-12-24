Ministro Padrino López reafirma compromiso de la FANB con la paz, la soberanía y la dignidad del pueblo venezolano

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que Venezuela tiene como objetivo fundamental la paz y ratificó el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como garante de la soberanía, la independencia y la dignidad del pueblo venezolano, en medio de un escenario de presiones externas.

“Lo que queremos es libertad, vivir en libertad (…) hemos demostrado que queremos la paz para este país y una Patria en prosperidad, libre de sometimiento”, expresó el alto funcionario, al subrayar la determinación histórica del país de defender su independencia sin aceptar imposiciones extranjeras.

Padrino López agradeció la valentía, audacia y resistencia de los hombres y mujeres uniformados frente a lo que calificó como agresiones provenientes de Estados Unidos, destacando que la fortaleza espiritual y la disciplina militar han permitido preservar la estabilidad y la paz nacional pese a las dificultades.

El ministro señaló que Venezuela enfrenta una escalada de sanciones y medidas coercitivas, pero ha demostrado una sólida capacidad de resistencia. “La dignidad no tiene precio”, afirmó, al recordar que la lucha por la libertad forma parte de la identidad histórica del pueblo venezolano.

Asimismo, advirtió que la situación del país trasciende sus fronteras y tiene implicaciones en el orden mundial, al plantear la disyuntiva entre un sistema basado en la cooperación y el respeto a la soberanía o uno marcado por el caos y el dominio. “Estamos jugando un papel trascendental en la humanidad”, puntualizó.

En compañía de altos oficiales, Padrino López destacó la unidad y lealtad de la FANB como bastión del patriotismo y reiteró el llamado a reafirmar la voluntad de lucha. Finalmente, envió un mensaje de Navidad a las familias venezolanas, invitándolas a reflexionar sobre el amor, la solidaridad y el compromiso con la Patria.

T/CO