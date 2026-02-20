Ministro Padrino López sobre Ley de Amnistía: Va a abrir camino a nuevos procesos políticos y democráticos

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, celebró este viernes la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, por parte de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Se ha dado un gran paso, se ha promulgado, se ha sancionado por parte de la Asamblea Nacional (…) la Ley de Amnistía para la Convivencia Nacional. Una gran ley que va a abrir camino certero para el futuro. Una ley que va a garantizar la paz positiva y cuando hablo de paz positiva, no solamente hablo de paz sin violencia, no, es la paz profunda, amante y respetuosa de la libertad”, expresó Padrino López en un video difundido en sus redes sociales.

En este sentido, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), una “institución de valores, de principios, que ama profundamente la democracia”, celebra “este gran acontecimiento que va a abrir camino a nuevos procesos políticos, democráticos en medio de un de procesos agonales, porque la política no está exenta de confrontación, pero la confrontación tiene que ser racional”, manifestó.

Refirió que el cuerpo castrense “estará feliz de ver cómo el país se enrumba a un nuevo destino”, por lo que envió un mensaje a los manipuladores y odiadores “que andan tratando de desviar el curso de la historia que marca esta coyuntura: Váyanse por su camino que nosotros continuamos por el nuestro”, enfatizó.

T/MAZO