Ministro Padrino López: UMBV celebra 15 años con modelo educativo humanista

El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó que la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) representa un modelo educativo humanista, holístico y emancipador, orientado a la formación de hombres y mujeres de la institución castrense.

En un comunicado por el 15.º aniversario de la casa de estudios, Padrino recordó que la UMBV fue concebida por el comandante Hugo Chávez como un proyecto académico destinado a consolidar la doctrina militar nacionalista y antiimperialista.

El titular castrense extendió su felicitación al cuerpo docente, cadetes y personal administrativo, y resaltó que la universidad se ha convertido en un “templo de moral y luces” para la defensa, seguridad y desarrollo del país.

A continuación el comunicado:

Con la genialidad y brillantez que distingue a un visionario, el Comandante Supremo Hugo Chávez concibió un modelo educativo humanista, holístico y emancipador, para quienes tienen vocación patriótica castrense: la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Este genuino proyecto académico que hoy arriba esplendoroso a sus 15 años, tomó como fecha icónica de creación, la misma del nacimiento de la primera escuela militar de la República, la actual Academia Militar del Ejército Bolivariano. Por ello, la Alma Mater forjadora de sueños de azules, también celebra reluciente su 215 aniversario, reafirmando en el siglo XXI sus tradiciones nacionalistas, integracionistas y antiimperialistas.

Desde una perspectiva antropocéntrica, científica, técnica e interdisciplinaria, la UMBV ha asumido una Doctrina Militar que encarna los valores del amor a la Patria, la justicia, la voluntad de lucha y la dignidad nacional, como ejes transversales en la formación de hombres y mujeres comprometidos con la defensa, seguridad y desarrollo integral de la nación. Al lograr unir todos los centros de estudios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un solo templo de moral y luces, se ha constituido en una guía epistemológica tanto para la juventud que se prepara y capacita en las Ciencias y Artes Militares, como para profesionales de otras áreas del saber; en virtud de lo cual, representa uno de los más poderosos tanques de pensamiento de la Revolución Bolivariana, capaz de enfrentar la guerra de carácter no convencional, multiforme y difusa, que pretende socavar la democracia, soberanía y paz del país.

En estas dos especialísimas efemérides, hago llegar mis más efusivas felicitaciones al cuerpo docente, oficiales de planta, cadetes, alumnos, personal administrativo y obrero que, cumpliendo sus respectivos roles, preservan y enaltecen el legado originario de los libertadores. Saludo con especial deferencia al MG. Omar Enrique Pérez La Rosa y al GB. Crismart Darío Mavo Sánchez, quienes asertivamente, con liderazgo, mística y honor, cultivan con la enseñanza más pura, los principios bolivarianos, robinsonianos y zamoranos que guían la consolidación de la fusión popular militar policial y mantienen encendida la antorcha del conocimiento que ilumina el camino de las generaciones futuras.

T/CO