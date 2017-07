Ministro para Educación Universitaria: Fabricio Ojeda defendió las luchas sociales materializadas por la Revolución Bolivariana

Actualmente cuando la oposición pretende vulnerar el Estado de Derecho, “crear condiciones inconstitucionales, utilizar esquemas de guerra de cuarta generación, así como una estrategia terrorista contra el Estado venezolano”, continúan vigentes las luchas del líder revolucionario Fabricio Ojeda.

El planteamiento lo hizo ayer el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), Hugbel Roa, quien aseguró que en su momento Ojeda defendió todas las luchas sociales materializadas por la Revolución bolivariana. “El pueblo se niega a ser parte de esa agenda violenta que pretende llevar al país a una guerra civil”, agregó.

Desde el auditorio Simón Rodríguez del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), donde se realizó un acto con motivo de la conmemoración del 55° aniversario de la lectura de la carta de renuncia del líder revolucionario Fabricio Ojeda al Congreso Nacional, Roa hizo un llamado al pueblo a defender los valores de la democracia y el legado del comandante Hugo Chávez que se ha traducido en beneficios para la población venezolana.

En esa dirección, también invitó al pueblo a participar en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual está contemplada en la Constitución Nacional y es una vía institucional y democrática para dirimir y buscar soluciones a las problemáticas que pueda afrontar el país.

“Basta de agenda violenta, basta de manipulaciones contra el pueblo venezolano, de generar zozobra, y en especial, de pretender manipular a un pueblo que quiere vivir en paz, que no tiene una cultura violenta, sino que por el contrario se apega a sus principios democráticos para seguir construyendo un mejor futuro para Venezuela”, argumentó Roa

CREAR CONCIENCIA

El coordinador nacional de la Cátedra Itinerante Fabrico Ojeda del Mppeuct, Enrique Ramos, apuntó que dicha cátedra surgió ante la preocupación que generaba el hecho de que muchos jóvenes de las zonas populares ingresaban “a las universidades mal llamadas autónomas con un discurso con la efervescencia chavista, pero cuando salían con el título solo querían irse del país y no apostaban al proyecto bolivariano”.

Ese hecho, Ramos sostuvo, ocurría ya que al estar los jóvenes en un escenario donde existe un combate permanente a través del discurso y “de profesores que pretenden penetrar diariamente en la consciencia de nuestros jóvenes”, surgía ese resultado negativo para la Revolución Bolivariana.

La cátedra Fabricio Ojeda, señaló, tiene como objetivo crear consciencia entre los jóvenes, “hacemos un análisis permanente de la política y creemos que uno de los ejes fundamentales para poder tener sustentabilidad en la Revolución, tiene que hablar del hombre nuevo”.

“TEXTO VIVO Y EDUCATIVO”

Por su parte, el secretario de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Oscar Rodríguez, en su exposición, manifestó que a 55 años de la carta de renuncia de Fabricio Ojeda, “es un texto vivo, extraordinario, noble, comunicativo y educativo”.

Afirmó que los ideales defendidos por Ojeda eran compartidos por un grupo de mujeres y hombres que se rebelaron en contra de la ignominia (ofensa grave) que estaba planteada para que “miráramos al norte” y no hacia el sur, como invitó el comandante Hugo Chávez.

En estos momentos, Rodríguez señaló, mujeres, hombres y jóvenes están en la calle promoviendo la paz, el proceso constituyente y educación, “es importante que nos eduquemos, ya lo decía el Libertador Simón Bolívar que proclamó la educación como un bien fundamental”.

ANTECEDENTES ÉTICOS DE LA ACTUAL LUCHA

El ponente en el citado acto de conmemoración, el presidente de la Fundación Instituto de Ingeniería, organismo adscrito al Mppeuct, Francisco Durán, recordó que el Gobierno del país a finales de los años 50, parte de un acuerdo con el imperio que se realiza en Nueva York entre Acción Democrática, Copei y URD, partido político en el que militaba Fabricio Ojeda.

Durán comentó que la carta de renuncia de Ojeda “es el antecedente en términos éticos y morales de pensamiento de lo que es nuestra actual lucha en este momento”, por ello, resaltó el planteamiento del presidente Nicolás Maduro en cuanto a aquellos que niegan la participación del pueblo y el llamado a la Constituyente.

Cuando Ojeda, señaló, se percató que la oferta prometida al pueblo para transformar el país no es respetada por el entonces Congreso Nacional tomó la decisión de renunciar.

En su opinión, la oposición no debería pensar que la Revolución Bolivariana no puede lograr un entendimiento por la vía de la paz, de la democracia, la participación popular y de los votos, porque “ya lo dijo más de una vez el comandante Hugo Chávez, esto es una Revolución armada”. Añadió que “si no podemos a pesar de todos los llamados, y se atreve el imperio y la oposición apátrida a insurgir contra el Estado de derecho, contra el pueblo y nuestras instituciones que buscan la paz, también nosotros daremos la vida y la lucha armada por garantizar y mantener la patria de Bolívar, Chávez y Fabricio”.

En los años 60, recordó, los revolucionarios que participaron en la lucha armada fueron derrotados por el imperio, “ocurrieron los más oscuros asesinatos y actividades crueles de terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano”, acotó.

En esa época, subrayó, se crearon en todo el país los llamados teatros de operaciones y también “fueron derogados, suspendidos artículos de la Constitución Nacional que suspendían fundamentalmente todos los derechos constitucionales de los venezolanos y estaban prendidas las reuniones, las marchas, las manifestaciones”, acotó.

Por esa razón, Durán manifestó que “esos adecos-copeyanos y sus derivados que ahorita reclaman la situación en la que estamos, son los mismos que derogaron, por llamarlo así, la Constitución del 61 y los derechos fundamentales de la democracia y el derecho a la justicia y a la paz”.

T/ Leida Medina

F/ Miguel Romero

Caracas