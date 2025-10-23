Ministro para la Defensa destaca el avance de la FANB en la ciencia y la tecnología para el pleno desarrollo de Venezuela

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, ratificó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) utiliza la ciencia y la tecnología para que el país avance en el desarrollo pleno hacia un futuro libre.

Durante un encuentro con el jefe de Estado, Padrino López afirmó que avanzan en mejoras para la nación.

«Todo lo que estamos haciendo en el contexto de la Gran Misión Negro Primero es crear las condiciones soberanas de inventiva, mejoras con ingenio propio», sostuvo.