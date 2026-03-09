Ministro Pérez Pirela: Consulta Popular ha sido otro triunfo de la democracia venezolana

“Ha sido otro día más de triunfo de la democracia que tiene nombre de mujer”, calificó este domingo el vicepresidente sectorial de comunicación y cultura, Miguel Pérez Pirela, tras la jornada electoral para elegir los proyectos de las 5.336 comunas y circuitos comunales de Venezuela en la primera Consulta Popular Nacional del 2026.

Durante un programa especial de Venezolana de Television (VTV), que dio cobertura a la jornada electoral, el también ministro de Comunicación e Información (MinCI) consideró como un extraordinario éxito este proceso convocado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que permitió una gran participación de los venezolanos y venezolanas en el Día Internacional de la Mujer.

“Vaya que forma de celebrar, Democracia que tiene nombre de mujer”, resumió Pérez Pirela, quien estuvo acompañado por el equipo de periodistas de planta, del presidente del Canal del Estado, Hernán Canorea y del ministro del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado.

El vicepresidente Sectorial también aprovechó para destacar la importancia de la jornada, precisamente con la cobertura amplia que aglutinó a los medios públicos, los recursos periodísticos profesionales, así como del talento de los medios alternativos y comunales.

Confirmó que la iniciativa comunicacional conjunta es lo que se atrevió a llamar el nuevo engranaje entre el Sistema Nacional de Medios Públicos y otros sistemas, que ahora se suman en una misión informativa sin precedentes. Puso como ejemplo el “Radiotom”, con más de 300 radioemisoras, alternativas, del Estado y del sector privado de la comunicación social, que protagonizaron también un operativo de transmisión, paralelo y sincronizado, que también se implementó en las plataformas digitales.

“Además, tuvimos la interacción con medios de comunicación internacionales, como TeleSUR y, además, la interacción por primera vez con páginas web privadas y alternativas, medios de comunicación también privados y alternativos”, manifestó.

Pérez Pirela, para concluir, aseguró que esta fue la primera vez que se vio “una unión prácticamente total de toda la mediática venezolana en torno a un hecho electoral, y eso creo que es el más bello regalo que podemos dar en este día de las Mujeres”.

VTV