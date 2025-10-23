Ministro Piñate anunció cronograma de asambleas sectoriales para la Constituyente Obrera

El ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, anunció el inicio formal del proceso constituyente de la clase trabajadora, con un calendario de asambleas sectoriales que se extenderá hasta diciembre.

Durante su intervención en la sala plenaria Darío Vivas del Parque Central, Piñate precisó que entre el 29 de octubre y el 21 de noviembre se llevarán a cabo el debate y la elección de tres delegados principales en cada centro de trabajo. Posteriormente, del 24 al 29 de noviembre, se celebrarán las asambleas municipales por sector, en las que solo participarán los voceros elegidos en cada área productiva.

El ministro precisó que, del 1 al 6 de diciembre, se llevarán a cabo las asambleas sectoriales estatales, de las que saldrán los portavoces que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente de la Clase Trabajadora. Según estimaciones preliminares, se prevé la elección de unos 42 mil delegados de base en todo el país.

Piñate destacó que este proceso tiene como objetivo renovar la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, adaptándola a los cambios en el mundo laboral, incluyendo la digitalización, la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas asociadas a la cuarta revolución industrial.

Destacó que el movimiento obrero está articulado con las unidades comunitarias de milicia y los cuerpos combatientes en cada lugar de trabajo, como parte de la defensa integral del país. «La clase obrera está al servicio del pueblo venezolano y del presidente Nicolás Maduro para construir y salvaguardar la patria soberana», afirmó.

