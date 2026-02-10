Ministro Villegas alerta sobre matrices que evocan el clima del golpe de 2002

El coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, anunció una convocatoria amplia a los diversos actores de la comunicación, a propósito de alertar sobre la existencia agendas mediáticas y matrices de opinión que evocan el clima de inestabilidad de abril de 2002,

“Estamos interesados en convocar a todos los factores de la comunicación para que nos digamos lo que nos tengamos que decir”, dijo, al destacar que la misma contempla reuniones con directivos de televisoras, emisoras de radio, periodistas, medios comunitarios e influencers del entorno digital para fortalecer la estabilidad del país.

En este sentido, durante su entrevista en el programa “A Pulso”, ratificó que la intención es concretar estos encuentros en la agenda inmediata para superar episodios de conflicto ya vencidos por la sociedad. Al tiempo, exhortó a los profesionales del área a evitar la repetición de agendas de confrontación.

El también ministro para la Cultura reconoció que la comunicación actual posee una diversidad superior a la de décadas pasadas, por lo que el Estado busca un intercambio directo de opiniones con todos los sectores. “El objetivo central es establecer un compromiso ético que propicie un mejor ejercicio del periodismo y una relación más fluida con las fuentes oficiales”, precisó.

Enfatizó la responsabilidad de quienes forman la opinión pública y señaló que ya existen contactos auspiciosos con representantes del sector. En su visión, la normalización de la convivencia nacional requiere que los comunicadores abandonen posturas radicales y realicen aportes asertivos.

“Deben dar su aporte en el sentido de explicar y comunicar de una manera asertiva”, puntualizó y reafirmó que el sector público también debe propiciar gestos que normalicen el vínculo con los distintos actores comunicacionales.

