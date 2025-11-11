Ministro Villegas: Artesanos fabrican más de 40 mil juguetes para los Simoncitos del país

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que la Asociación de Artesanos y Artesana de Venezuela fabricaron más de 40 mil juguetes, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, con el objetivo de dotar a los centros de educación inicial Simoncitos de todo el país.

A través de su canal de Telegram, indicó que en total “son 45.000 piezas con una diversidad notable para dotar esas instalaciones que son los Simoncitos, en donde se atiende a los más pequeños”.

Asimismo, enfatizó que esta es una política de alcance que se ha logrado a través de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

Por su parte, el viceministro de comercio, Hendrick Perdomo, resaltó que con esta iniciativa se profundiza la identidad cultural de ser venezolano. Al tiempo, indicó que este año la compra pública se ha triplicado y se han incorporado más artesanos; así como también se ha visto en la mejora en la fabricación de los juguetes.

Ante ellos, los artesanos y artesanas extendieron su agradecimiento por estas políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, que los ayuda a concretar sus sueños de seguir creando y aportando a la identidad cultural venezolana.

T/MAZO