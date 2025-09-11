Ministro Villegas desde Rusia alertó sobre guion repetido de EEUU para justificar acciones militares contra el país

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció que Estados Unidos utiliza el narcotráfico para justificar el despliegue de buques, tropas y un submarino nuclear en aguas cercanas a Venezuela, a pesar de que el 87 % de las sustancias ilegales que consume el mercado estadounidense transita por el Pacífico.

Durante su intervención en el Foro Culturas Unidas de San Petersburgo, Villegas advirtió que este patrón estadounidense refleja una estrategia histórica de lanzar acusaciones infundadas contra naciones soberanas para legitimar la intervención armada.

Recordó el caso de Irak en 2003, cuando Colin Powell presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pruebas falsas de la presencia de armas químicas, lo que desencadenó una guerra que dejó un millón de muertos.

Enfatizó que el derecho a la cultura se ve restringido por medidas coercitivas unilaterales, lo que describió como una ofensiva sistemática contra el Pueblo venezolano. En este contexto, destacó la creación de la Gran Misión Viva Venezuela, una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro para promover el flujo cultural nacional y fomentar el intercambio con otras expresiones internacionales.

Villegas expresó su preocupación por el resurgimiento de corrientes fascistas y otras formas de intolerancia que, en su opinión, amenazan la convivencia, la pluralidad y los derechos fundamentales. Enfatizó que Venezuela, caracterizada por una mezcla de raíces y tradiciones, enfrenta amenazas externas que buscan socavar su soberanía.

El foro, organizado por el Ministerio de Cultura de Rusia, reunió a representantes de 21 países en una jornada dedicada al diálogo intercultural. En esa ocasión, Villegas reiteró que la historia demuestra cómo algunas potencias construyen narrativas para atribuir sus propias acciones a otros, con el fin de justificar la agresión.

