Ministro Vladimir Padrino López: El 27-N es un día de rebelión antiimperialista

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó este jueves que el 27 de noviembre se ha consolidado como una fecha de “rebelión antiimperialista, de coraje y de vigor revolucionario”, al celebrarse el Día de la Aviación Militar Bolivariana y recordarse los 33 años de la Rebelión Cívico-Militar de 1992.

Durante el acto conmemorativo por el 105 aniversario de la AMB, el titular castrense resaltó la determinación de los hombres y mujeres de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a quienes reconoció por su labor permanente en la protección del espacio aéreo venezolano.

Padrino López subrayó la conexión entre el pueblo y los integrantes de la aviación militar. “El Pueblo está deseoso, junto a sus soldados y soldadas de azul pizarra, que levantan su vuelo magistral todos los días en defensa de nuestros cielos soberanos. En honor a ellos hacemos este acto”, expresó durante su intervención.

El ministro destacó que la conmemoración del 27-N representa un símbolo de resistencia histórica para la institución castrense, al tiempo que reiteró el compromiso del componente aéreo con la defensa integral de la nación.

T/CO