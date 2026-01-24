Minnesota inicia boicot económico contra políticas migratorias del ICE

Una poderosa red de sindicatos, movimientos sociales, clérigos y pequeñas empresas convocó a una jornada de resistencia y paro total para la tarde de este viernes 23 de enero en el estado de Minnesota, con el fin de instar a la población a suspender labores, clases y compras, como parte de un significativo boicot económico contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bajo consignas que denuncian el asedio de las fuerzas federales en las calles del país, la movilización busca denunciar la «extralimitación extrema» de las autoridades migratorias y exigir su retirada del estado, así como ejercer una presión sin precedentes sobre la Administración de Donald Trump, en un momento donde la violencia institucional y las detenciones arbitrarias han fracturado la tranquilidad de las comunidades locales.

La movilización busca denunciar la «extralimitación extrema» de las autoridades migratorias y exigir su retirada del estado, al desafiar incluso las peligrosas temperaturas bajo cero, entre -20 y -30 grados Celsius, pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional.

La movilización de este viernes se planificó como la acción de protesta coordinada más grande hasta la fecha, incluida una marcha en el centro de Minneapolis.

Protestas en Nueva York ante brutales operativos del ICE

Una ola de indignación ha tomado las calles de Nueva York, donde diversos grupos de ciudadanos estadounidenses han manifestado su firme repudio ante el reciente accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las manifestaciones denuncian una escalada de violencia en los procedimientos de detención dirigidos contra las comunidades de migrantes.

De acuerdo con los reportes de los manifestantes, los agentes del ICE operan “sin límite alguno”, mediante la intensificación de su presencia y tácticas en vecindarios con alta población migrante.

Durante las jornadas de movilización, se han expuesto múltiples irregularidades cometidas por los agentes durante las aprehensiones. Entre las denuncias más graves se destaca el uso de fuerza desproporcionada para someter a las personas antes de su traslado a los centros de detención.

“Son muchas las irregularidades, al usar gas pimienta y maniobras como el uso de la rodilla sobre el cuello para poder llevarlos a los camiones y trasladarlos a los centros de detención”, señala un reporte.

VTV