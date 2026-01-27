MinSalud brindó atención médica integral para víctimas del bombardeo en La Guaira

El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) realizó una Jornada Médica Integral, este fin de semana, en la Urbanización Rómulo Gallegos de Catia La Mar, destinada a brindar atención inmediata a las víctimas del bombardeo ocurrido el pasado 3 de enero.

La actividad fue una respuesta humanitaria contundente para asistir a las familias afectadas por el conflicto bélico en la parroquia, garantizando el acceso gratuito a servicios médicos de alta calidad en el corazón de la comunidad.

Durante el operativo, se ofrecieron más de doce especialidades médicas que permitieron un abordaje exhaustivo de los pacientes. Los asistentes recibieron consultas en Medicina General, Pediatría, Geriatría y Medicina Interna, además de atención especializada en áreas críticas como Traumatología, Cirugía y Fisiatría. Este esfuerzo sanitario se complementó con servicios de diagnóstico por imagen, incluyendo ecografías generales y obstétricas, asegurando que cada ciudadano recibiera una evaluación clínica completa sin necesidad de trasladarse fuera de su sector.

La prevención y la protección social fueron ejes fundamentales de la jornada, que incluyó jornadas de desparasitación, asesoría nutricional y programas de salud sexual y reproductiva. Asimismo, el personal de salud ejecutó despistajes masivos de hipertensión arterial y diabetes mellitus, enfocándose en la detección temprana de patologías crónicas que pudieran haberse agravado debido a la situación de contingencia. Al cierre de la actividad, se contabilizó un total de 2 mil 030 pacientes atendidos, una cifra que demuestra la robusta capacidad de respuesta del sistema sanitario público ante escenarios de emergencia.

La Dra. Nélare Bermúdez, Autoridad Única de Salud del estado La Guaira, enfatizó que estas acciones no son eventos aislados, sino parte de una política sostenida de acompañamiento a las víctimas. La funcionaria destacó que, aunque las heridas de la guerra son profundas, el sector salud asume la responsabilidad histórica de sanarlas.

T/CO con información del MPPS